Nel 2025 sono state uccise 85 donne | la conta non è un rituale vuoto ma una scelta politica

Nel 2025, 85 donne hanno perso la vita a causa di femminicidio in Italia. Un numero che, seppur in calo rispetto all’anno precedente, rappresenta una drammatica realtà che richiede attenzione e azioni concrete. La conta delle vittime non è un semplice dato statistico, ma un monito a contrastare la violenza di genere e a promuovere una cultura di rispetto e tutela delle donne.

In Sudafrica 11 persone sono state uccise in un attacco armato in un locale - Sabato a Saulsville, una località vicino a Pretoria, nel nordest del Sudafrica, 11 persone sono state uccise in un attacco armato in un locale. ilpost.it

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in Italia 85 donne uccise nel 2025 - Ogni 10 minuti lo scorso anno una donna da qualche parte nel mondo veniva uccisa da una persona a lei cara, partner o ex, o parenti stretti: circa 50mila vittime di femminicidio in 12 mesi. tg24.sky.it

Durante l’operazione dei carabinieri sono state scoperte anche alcune baracche fatiscenti adibite a ricovero per animali, tenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie - facebook.com facebook

Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, pensate per valorizzare i numerosi reperti archeologici emersi durante la loro realiz x.com

