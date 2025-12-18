Nel 2025 sono state uccise 85 donne | la conta non è un rituale vuoto ma una scelta politica
Nel 2025, 85 donne hanno perso la vita a causa di femminicidio in Italia. Un numero che, seppur in calo rispetto all’anno precedente, rappresenta una drammatica realtà che richiede attenzione e azioni concrete. La conta delle vittime non è un semplice dato statistico, ma un monito a contrastare la violenza di genere e a promuovere una cultura di rispetto e tutela delle donne.
Sono 85, secondo i dati Eures, le donne vittime di femminicidio nel 2025 in Italia. Un dato in diminuzione rispetto allo scorso anno. Ma non vuol dire che il problema sia risolto. Anzi.
Nel 2025 sono state uccise 85 donne: la conta non è un rituale vuoto, ma una scelta politica
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in Italia 85 donne uccise nel 2025 - Ogni 10 minuti lo scorso anno una donna da qualche parte nel mondo veniva uccisa da una persona a lei cara, partner o ex, o parenti stretti: circa 50mila vittime di femminicidio in 12 mesi.
