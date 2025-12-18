Negata la protezione internazionale espulso terrorista islamico

La questura di Como ha disposto l'espulsione di un uomo di 37 anni, proveniente dal Bangladesh, negandogli la protezione internazionale. L'individuo, ritenuto coinvolto in attività terroristiche, è stato messo in atto un decreto di espulsione. Questa misura sottolinea l'impegno delle autorità italiane nel garantire la sicurezza pubblica e contrastare ogni forma di estremismo.

