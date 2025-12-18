Neapolis Mantra danza e musica per raccontare l’anima profonda di Napoli

Il 20 dicembre 2025, la Sala Grande si trasforma in un palcoscenico di emozioni con Neapolis Mantra. Uno spettacolo che fonde danza, musica dal vivo e parola per svelare l’essenza più profonda di Napoli, tra suggestioni e visioni. Un viaggio artistico intenso e coinvolgente, capace di trasmettere l’anima vibrante di questa città. Un’occasione unica per immergersi in un racconto scenico ricco di poesia e passione.

Napoli Fringe Festival, in scena ’Utòpia per Neapolis’ - Napoli si racconta e si reinventa attraverso il teatro, la musica, la danza e la poesia con Utòpia per Neapolis, progetto artistico prodotto dal Consorzio ... napolivillage.com

Danza: Neapolis Mantra e Don Chisciotte al Teatro dei Marsi - Due appuntamenti in evidenza, nell'ambito del festival danza I Cento Passi, sono in programma al Teatro dei Marsi di Avezzano (L'Aquila). ansa.it

Un’immagine tratta dal nostro spettacolo “Neapolis Mantra”, un viaggio nelle origini più vere e viscerali di Napoli, città che nelle sue più profonde contraddizioni ama i suoi figli, e come una madre li protegge e li custodisce gelosamente. Siete pronti a intrapren - facebook.com facebook

