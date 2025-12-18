Neapolis Mantra danza e musica per raccontare l’anima profonda di Napoli

Il 20 dicembre 2025, la Sala Grande si trasforma in un palcoscenico di emozioni con Neapolis Mantra. Uno spettacolo che fonde danza, musica dal vivo e parola per svelare l’essenza più profonda di Napoli, tra suggestioni e visioni. Un viaggio artistico intenso e coinvolgente, capace di trasmettere l’anima vibrante di questa città. Un’occasione unica per immergersi in un racconto scenico ricco di poesia e passione.

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 21, la Sala Grande accoglie Neapolis Mantra, spettacolo intenso e visionario che unisce danza, musica dal vivo e parola in un unico racconto scenico. L’opera è ideata e diretta dal regista e coreografo Mvula Sungani, figura di riferimento della physical dance. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

