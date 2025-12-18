Ndrangheta ridotta a 7 anni e 8 mesi pena a ex parlamentare Pittelli
Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, ha visto la sua condanna ridursi a 7 anni e 8 mesi in appello. L'imputato è coinvolto nel maxi-processo ‘Rinascita Scott’, che smaschera le ramificazioni e le attività delle cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese. La vicenda evidenzia le complesse connessioni tra politica, giustizia e criminalità organizzata.
Pena ridotta in appello per Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, imputato nel maxi-processo ‘Rinascita Scott’ contro le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese. La Corte d’Appello di Catanzaro, riunita nell’aula bunker di Lamezia Terme, ha rideterminato la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione, rispetto agli 11 anni inflitti in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreto d’ufficio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: “Ha ucciso i genitori con oltre 40 colpi di mannaia”, ridotta la pena a 18 anni e 7 mesi
Leggi anche: Torino, pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi, nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria, lui: "Legittima difesa"
Crotone, inchiesta “Golgota”: 44 condanne per ‘Ndrangheta e narcotraffico; Processo Jonny, 12 condanne in appello contro il clan Arena. Pena ridotta per don Scordio.
Sentenza Rinascita, pena ridotta in appello per Pittelli 7 anni e 8 mesi - Pena ridotta in appello per l'ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista Giancarlo Pittelli nel processo Rinascita Scott contro le cosche di 'ndrangheta del ... msn.com
'Ndrangheta, Rinascita Scott: sentenza d'appello. Pittelli condannato a sette anni e otto mesi - L'ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli è stato condannato a sette anni e otto mesi. msn.com
‘Ndrangheta, Rosita Grande Aracri condannata a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa - Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – È stata ritenuta responsabile, all'esito del primo grado di giudizio, di associazione mafiosa. ilrestodelcarlino.it
L'Antimafia sale in cattedra al Liceo Pitagora di Crotone. I procuratori della DDA di Catanzaro Salvatore Curcio e di Crotone Domenico Guarascio incontrano gli studenti e tracciano un bilancio della lotta alla 'ndrangheta. https://www.rainews.it/tgr/calabria/vide - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.