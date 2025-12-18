Ndrangheta ridotta a 7 anni e 8 mesi pena a ex parlamentare Pittelli

Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, ha visto la sua condanna ridursi a 7 anni e 8 mesi in appello. L'imputato è coinvolto nel maxi-processo ‘Rinascita Scott’, che smaschera le ramificazioni e le attività delle cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese. La vicenda evidenzia le complesse connessioni tra politica, giustizia e criminalità organizzata.

'Ndrangheta, Rinascita Scott: sentenza d'appello. Pittelli condannato a sette anni e otto mesi - L'ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli è stato condannato a sette anni e otto mesi. msn.com

‘Ndrangheta, Rosita Grande Aracri condannata a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa - Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – È stata ritenuta responsabile, all'esito del primo grado di giudizio, di associazione mafiosa. ilrestodelcarlino.it

L'Antimafia sale in cattedra al Liceo Pitagora di Crotone. I procuratori della DDA di Catanzaro Salvatore Curcio e di Crotone Domenico Guarascio incontrano gli studenti e tracciano un bilancio della lotta alla 'ndrangheta. https://www.rainews.it/tgr/calabria/vide - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.