Dopo la conclusione della Emirates Cup, la stagione NBA riprende con entusiasmo. I Bulls di Chicago tornano alla vittoria battendo i Cleveland Cavaliers 127-111, grazie a prestazioni di rilievo di Giddey, Vucevic e White. La partita evidenzia l'intensità e il talento in campo, segnando un momento importante per i padroni di casa nel percorso stagionale.

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Bulls battono i Cavs 127-111. Colpo dei Grizzlies a Minnesota

Chicago (Stati Uniti), 18 dicembre 2025 – Archiviata la Emirates Cup, vinta dai New York Knicks contro i San Antonio Spurs nella finale di Las Vegas, la regular season NBA ha ripreso regolarmente il suo corso con due gare disputate nella nottata: in quel di Chicago è arrivato il ritorno al successo dei Bulls padroni di casa che, dopo il passo falso contro i New Orleans Pelicans, hanno superato i Cleveland Cavaliers 127-111 nel primo di due incontri ravvicinati contro la franchigia dell’Ohio: grandi protagonisti nella vittoria dei Bulls, che hanno tirato con il 56% dal campo e il 39% nel tiro da tre, sono stati Josh Giddey, il quale ha portato a casa la sesta tripla doppia della stagione chiudendo con un bottino di 23 punti (511 da tre punti), 11 rimbalzi e 11 assist, Nikola Vucevic (20 punti e 9 rimbalzi) e Coby White (25 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (18 dicembre): Josh Jiddey trascina i Bulls con una tripla doppia, i Grizzlies fanno la voce grossa a Minnesota

Leggi anche: NBA, i Celtics non lasciano scampo ai Cavs. Bulls ancora imbattuti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chicago piega i Cavs, colpo Memphis a Minnesota; Tripla doppia Josh Giddey, Bulls troppo precisi per i Cavs.

NBA, i Bulls battono i Cavs 127-111. Colpo dei Grizzlies a Minnesota - Chicago (Stati Uniti), 18 dicembre 2025 – Archiviata la Emirates Cup, vinta dai New York Knicks contro i San Antonio Spurs nella finale di Las Vegas, la regular season NBA ha ripreso regolarmente il s ... msn.com