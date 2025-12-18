Navette dal Montefiore e mensa a Palazzo Mazzini-Marinelli si prepara il ' trasloco' degli studenti della scuola media
A partire dal rientro dalle vacanze natalizie, gli studenti della scuola media Anna Frank si trasferiranno a Palazzo Mazzini-Marinelli, nel cuore del centro storico. Per garantire un collegamento efficiente, saranno attivate navette dal Montefiore e una mensa dedicata. Un nuovo capitolo che segna un importante passo nel percorso di crescita e formazione dei giovani, offrendo loro un ambiente rinnovato e più funzionale.
Al rientro dalla pausa natalizia, gli studenti della scuola media ‘Anna Frank’ riprenderanno le lezioni a palazzo Mazzini Marinelli, nel centro storico. Si tratta di un trasferimento temporaneo (da gennaio a giugno 2026), a più riprese condiviso dall’Amministrazione comunale con le famiglie, reso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
