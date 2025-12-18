Navetta dalla stazione marittima al Castello Arechi presentato il servizio | i dettagli

È stato annunciato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino il nuovo servizio navetta che, dalla prossima primavera, collegherà la Stazione Marittima di Salerno al Castello Arechi, passando per il Porto Masuccio Salernitano, la Stazione Ferroviaria e Vietri sul Mare. Un’innovazione pensata per semplificare gli spostamenti e valorizzare le bellezze del territorio. I dettagli e le modalità di utilizzo saranno presto disponibili per cittadini e turisti.

