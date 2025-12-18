NATO | più soldi alla Difesa significa davvero più sicurezza?

Negli ultimi 11 anni, la NATO ha stabilito obiettivi di spesa pubblica per la Difesa tra gli Stati membri. Ma aumentare i fondi destinati alla sicurezza si traduce davvero in una maggiore protezione? Esploriamo le dinamiche tra investimenti militari e reale efficacia della difesa collettiva, ponendo alcune domande fondamentali sul valore e l’effettiva utilità di queste politiche.

La NATO ha fissato, nel corso degli ultimi 11 anni, due obiettivi di spesa pubblica per la Difesa a carico dei singoli Stati membri. Nell’ormai lontano 2014, al vertice in Galles, l’Alleanza aveva stabilito un obiettivo del 2% del PIL per le spese destinate alla Difesa, mentre recentemente, all’Aia, ha deciso che ogni singolo membro dovesse raggiungere il 5% del PIL entro il 2035, con almeno il 3,5% da devolversi strettamente agli strumenti militari mentre il restante alle infrastrutture di uso duale (civile e militare). Senza dubbio un aumento del cosiddetto “ burden sharing ”, la condivisione degli oneri (in questo caso di risorse investite), è un’ottima decisione in vista di una maggiore autonomia strategica europea, e del recupero dell’efficacia ed efficienza dello strumento Difesa in Europa dopo tre decenni di tagli al bilancio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

