La diminuzione delle nascite evidenzia l’urgenza di un'attenzione concreta alle famiglie. Tuttavia, la recente Finanziaria sembra trascurare il ruolo dei padri, perpetuando una gestione sbilanciata dei compiti familiari. È fondamentale promuovere un modello di condivisione delle responsabilità, coinvolgendo entrambi i genitori in modo equo, affinché si possa favorire un ambiente più sostenibile e inclusivo per le future generazioni.

© Udinetoday.it - Natalità in calo, Cgil: "La Finanziaria non parla dei padri"

Distribuire carichi e responsabilità familiari tra due genitori (includendo entrambi in vantaggi e oneri). È quello che manca secondo Daniela Duz, responsabile Pari opportunità della Cgil regionale, nella sezione dedicata al problema della natalità in Friuli Venezia Giulia della Finanziaria: non. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Istat, dati natalità ancora in calo

Leggi anche: Natalità in calo e fecondità ai minimi: non si ferma la crisi demografica in Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natalità in calo, Cgil: "La Finanziaria non parla dei padri" - Stando a quanto sostiene Daniela Duz, responsabile Pari opportunità della Cgil regionale, nella legge manca un riferimento a responsabilità condivise tra i genitori. udinetoday.it