Natalità in calo Cgil | La Finanziaria non parla dei padri
La diminuzione delle nascite evidenzia l’urgenza di un'attenzione concreta alle famiglie. Tuttavia, la recente Finanziaria sembra trascurare il ruolo dei padri, perpetuando una gestione sbilanciata dei compiti familiari. È fondamentale promuovere un modello di condivisione delle responsabilità, coinvolgendo entrambi i genitori in modo equo, affinché si possa favorire un ambiente più sostenibile e inclusivo per le future generazioni.
Distribuire carichi e responsabilità familiari tra due genitori (includendo entrambi in vantaggi e oneri). È quello che manca secondo Daniela Duz, responsabile Pari opportunità della Cgil regionale, nella sezione dedicata al problema della natalità in Friuli Venezia Giulia della Finanziaria: non. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
