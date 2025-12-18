Natale valanga di pacchi | più cartone ma quasi tutto si ricicla

A Natale, le case si riempiono di pacchi e cartoni, tra tradizione e preoccupazioni ambientali. Un’indagine Ipsos Doxa per l’Associazione Italiana Scatolifici del 2025 svela un’Italia divisa tra desiderio di regali e attenzione alla sostenibilità. Tra corsa agli acquisti e consapevolezza ecologica, emerge un quadro complesso di un Paese che cerca di conciliare tradizione e rispetto per l’ambiente.

A Natale le case si riempiono di pacchi e, insieme all’attesa, cresce una domanda: che fine farà tutto quel cartone? A Milano, il 17 dicembre 2025, un’indagine di Ipsos Doxa per Associazione Italiana Scatolifici racconta un’Italia divisa tra corsa agli ordini e inquietudine ambientale. Tra entusiasmo industriale e timori domestici Per molte imprese, le festività . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

