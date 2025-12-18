Natale valanga di pacchi | più cartone ma quasi tutto si ricicla

A Natale, le case si riempiono di pacchi e cartoni, tra tradizione e preoccupazioni ambientali. Un’indagine Ipsos Doxa per l’Associazione Italiana Scatolifici del 2025 svela un’Italia divisa tra desiderio di regali e attenzione alla sostenibilità. Tra corsa agli acquisti e consapevolezza ecologica, emerge un quadro complesso di un Paese che cerca di conciliare tradizione e rispetto per l’ambiente.

