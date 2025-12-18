Natale sul Pontino domenica 21 dicembre la festa in piazza Garibaldi

Vivi la magia del Natale sul Pontino! Domenica 21 dicembre, piazza Garibaldi si trasforma in un’incantata festa natalizia, tra luci, tradizioni e allegria. Un mercatino solidale e artigianale, accompagnato da tante attività per grandi e piccini, renderà questa giornata indimenticabile. Vieni a scoprire il cuore della città addobbato a festa, tra sorrisi, calore e spirito natalizio.

© Livornotoday.it - "Natale sul Pontino", domenica 21 dicembre la festa in piazza Garibaldi Grande festa natalizia in piazza Garibaldi domenica 21 dicembre con "Natale sul Pontino". Durante tutta la giornata la piazza che si affaccia su uno degli scenari più caratteristici della città sarà animata dalla presenza di un mercatino natalizio solidale e artigianale e da tantissime attività.

