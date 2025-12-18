Natale subacqueo tra gli scogli La notte di Tellaro e San Terenzo rischiarata da migliaia di lumi

Nel suggestivo scenario del Golfo dei Poeti, le affascinanti celebrazioni natalizie si svolgono anche sott’acqua, tra scogli e luci scintillanti. La notte di Tellaro e San Terenzo si illumina di magia, creando un’atmosfera unica che unisce tradizione, fede e comunità. Un racconto che ogni anno si rinnova, evidenziando il legame profondo tra mare e celebrazioni natalizie, in un’incantevole cornice ligure.

Lerici (La Spezia), 18 dicembre 2025 – Nel grande racconto del Natale subacqueo che ogni anno prende forma nel Golfo dei Poeti, emergono con forza anche le celebrazioni dei borghi marinari, custodi di tradizioni che uniscono fede, mare e comunità. Tra queste, Tellaro e San Terenzo rappresentano da decenni due tappe imprescindibili, capaci di offrire scenari di straordinaria suggestione e di coinvolgere residenti e visitatori in riti che si rinnovano da decenni senza perdere autenticità. Eventi che contribuiscono a costruire un mosaico natalizio unico nel suo genere. Come ogni anno, la stupenda scenografia tra gli scogli e i carrugi di Tellaro, illuminati da migliaia di lumini a cera, celebra il Natale subacqueo di Tellaro, confermandosi come uno degli eventi più longevi e attesi del territorio, giunto alla 56ª edizione.

