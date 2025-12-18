Natale solidale | oltre 4.500 pasti caldi contro la povertà alimentare

Il Natale è il momento perfetto per tendere la mano a chi ha più bisogno, trasformando la solidarietà in azione concreta. Con oltre 4.500 pasti caldi distribuiti, il nostro impegno mira a combattere la povertà alimentare e portare conforto a chi si trova in difficoltà. Un gesto di generosità che rende il Natale davvero speciale, unendo cuori e speranze in un gesto di vera solidarietà.

Il periodo natalizio porta con sé la gioia della condivisione, ma anche la consapevolezza che molte persone vivono situazioni di fragilità. Mentre le tavole si preparano ad accogliere pranzi e cene, infatti, c'è chi non ha la certezza di avere un pasto caldo. La solidarietà alimentare diventa. Natale solidale: oltre 4.500 pasti caldi contro la povertà alimentare - L'XI edizione dell'evento porta pasti caldi in 17 città tra Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria, combattendo spreco e povertà

Il Natale solidale di Just Eat, Caritas e Progetto Arca: oltre 500 pasti donati - com, tra i principali operatori globali del digital food delivery, rinnova il proprio impegno a sostegno delle comunità più fragili insieme a Cari ... foodaffairs.it

Il Natale super solidale della Vicaria delle Langhe: raccolti oltre 7.600 euro - Dai panettoni per i progetti di Fra Mauro allo spettacolo teatrale per Gaza, il bilancio delle iniziative promosse dalla Caritas della Vicaria della Langa ... targatocn.it

