natale scintillante e feste da sogno

Scopri come gli orecchini pendenti possono trasformare il tuo look natalizio, aggiungendo un tocco di eleganza e luminosità alle feste. Ideali per valorizzare abiti minimal e outfit sofisticati, sono il dettaglio perfetto per brillare durante le occasioni speciali. Un accessorio versatile che dona verticalità e stile, rendendo ogni outfit indimenticabile.

Gli orecchini pendenti sono di gran moda. Perfetti per abiti minimal, blazer monocromatici o camicie a collo alto, donano verticalità e luminosità. Un singolo pendente oversize, abbinato a un outfit essenziale, diventa un dettaglio contemporaneo e raffinato. Il modello Breil, collezione B Wired, valorizza il volto e impreziosisce ogni outfit. I bracciali rigidi in oro o argento sono tornati protagonisti, indossati sopra maniche di maglie stretch o knitwear, creando un gioco di volumi sofisticato. Questo dettaglio spezza la linearità dell'outfit, aggiungendo un tocco couture. Non solo un accessorio, ma una dichiarazione di stile e sicurezza, che fonde eleganza e funzionalità con naturalezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

