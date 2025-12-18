Natale scintillante e feste da sogno

Gli orecchini pendenti sono di gran moda. Perfetti per abiti minimal, blazer monocromatici o camicie a collo alto, donano verticalità e luminosità. Un singolo pendente oversize, abbinato a un outfit essenziale, diventa un dettaglio contemporaneo e raffinato. Il modello Breil, collezione B Wired, valorizza il volto e impreziosisce ogni outfit. I bracciali rigidi in oro o argento sono tornati protagonisti, indossati sopra maniche di maglie stretch o knitwear, creando un gioco di volumi sofisticato. Questo dettaglio spezza la linearità dell'outfit, aggiungendo un tocco couture. Non solo un accessorio, ma una dichiarazione di stile e sicurezza, che fonde eleganza e funzionalità con naturalezza.

