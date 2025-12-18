Natale Insieme in Periferia | una bella serata di musica balli e condivisione

Una serata di gioia e solidarietà ha animato il Centro Sportivo Giovanni XXIII, dove musica, balli e condivisione hanno reso speciale il Natale Insieme in Periferia. Un momento di unione e allegria che ha coinvolto tutta la comunità, dimostrando quanto possa essere potente il calore della condivisione durante le festività.

È stata una serata di musica, di balli, di condivisione sana quella che ieri sera si è tenuta presso il Centro Sportivo Giovanni XXIII nell'ambito delle iniziative del cartellone Natale Insieme in Periferia. Un momento di socialità che la Cisl Messina con il CSI e la Parrocchia Santa Maria di.

