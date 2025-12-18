Natale in musica al Teatro Sociale con I Piccoli Musici

Vivi un'atmosfera magica con il tradizionale concerto natalizio dei Piccoli Musici al Teatro Sociale. Domenica 21 dicembre, l’ensemble diretto da Mario Mora festeggia i 40 anni di musica e passione, portando sul palco voci bianche, ex coriste, archi e pianoforti in un pomeriggio immerso nelle melodie delle festività. Un’occasione speciale per condividere emozioni e tradizioni in musica.

IL CONCERTO. Domenica 21 dicembre il tradizionale concerto dell'ensemble diretto da Mario Mora celebra i 40 anni della Scuola e del Coro: sul palco voci bianche, ex coriste, archi e pianoforti per un pomeriggio di melodie natalizie.

