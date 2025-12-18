Natale in forno | tegliuccio al carciofo arrosto dei Caccioppoli

Scopri il gusto autentico del Natale con il tegliuccio al carciofo arrosto dei Caccioppoli. La Forneria Agricola di Sant’Antonio Abate celebra le festività con sapori genuini e tradizionali, portando in tavola i profumi e le atmosfere di un Natale autentico, ricco di gusto e tradizione.

A pochi giorni dal Natale, la Forneria Agricola dei fratelli Gianluigi e Salvatore Caccioppoli, a Sant'Antonio Abate, sceglie di celebrare le feste con una proposta pensata per richiamare i sapori che, da queste parti, non mancano mai sulle tavole di dicembre. Un'idea che parla di casa e di comunità Nella bottega dei Caccioppoli l'arrivo delle .

