Natale in forno | tegliuccio al carciofo arrosto dei Caccioppoli

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il gusto autentico del Natale con il tegliuccio al carciofo arrosto dei Caccioppoli. La Forneria Agricola di Sant’Antonio Abate celebra le festività con sapori genuini e tradizionali, portando in tavola i profumi e le atmosfere di un Natale autentico, ricco di gusto e tradizione.

A pochi giorni dal Natale, la Forneria Agricola dei fratelli Gianluigi e Salvatore Caccioppoli, a Sant’Antonio Abate, sceglie di celebrare le feste con una proposta pensata per richiamare i sapori che, da queste parti, non mancano mai sulle tavole di dicembre. Un’idea che parla di casa e di comunità Nella bottega dei Caccioppoli l’arrivo delle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

