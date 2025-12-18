Natale in famiglia anche per i carabinieri | insieme a grandi e piccini uniti per donare un sorriso

Il Natale porta con sé magia, calore e condivisione, unendo grandi e piccini in momenti speciali. Anche i carabinieri, nel loro spirito di servizio e solidarietà, condividono questa festa fondamentale, dedicando tempo e cuore a regalare sorrisi e speranza. È un’occasione per rafforzare i legami, diffondere gioia e testimoniare che il vero spirito natalizio si trova nella solidarietà e nell’amore condiviso.

Babbo Natale arriva in corsia con i Carabinieri: sorrisi e regali ai piccoli pazienti degli ospedali torinesi - Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di divise, doni e sorrisi, ha attraversato le corsie degli ospedali pediatrici del territorio torinese. giornalelavoce.it

Natale di solidarietà a Catanzaro: i Carabinieri portano Babbo Natale nei reparti pediatrici foto - Catanzaro, i Carabinieri della Legione Calabria in visita nei reparti pediatrici degli ospedali Ciaccio e Pugliese: Babbo Natale arriva in elicottero per regalare sorrisi ai piccoli pazienti. catanzaroinforma.it

