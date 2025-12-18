Natale il Provveditore scrive agli studenti | tempo di pace e ascolto

In un periodo di festa e riflessione, il Provveditore invita gli studenti a vivere il Natale come un momento di pace e ascolto. Con un messaggio che trasmette speranza e unità, si rivolge al mondo della scuola irpina, sottolineando l’importanza di valori come solidarietà e attenzione reciproca. Un invito a condividere emozioni e a rafforzare i legami in un tempo di serenità e rinnovamento.

In occasione delle festività natalizie, la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, Fiorella Pagliuca, ha rivolto un intenso messaggio di auguri al mondo della scuola irpina. Una lettera aperta che mette al centro il valore del "tempo lento", l'accoglienza delle fragilità e il patto di fiducia tra istituzioni, docenti e studenti. «Ragazze e ragazzi, a Voi si rivolge questo messaggio, perché siete insieme agli insegnanti l'anima della scuola, il suo senso più autentico e la sua promessa più alta. Nei vostri sguardi, nelle vostre domande, nelle vostre fragilità e nel vostro coraggio prende forma, ogni giorno, il significato profondo dell'ARTE dell'educare.

