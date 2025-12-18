Natale e Capodanno Cammarota | Una grande isola pedonale alle vigilie gli esercenti non vanno combattuti

In un periodo di festività come Natale e Capodanno, le città si animano di vita e tradizioni. Antonio Cammarota, avvocato e consigliere comunale, sottolinea l’importanza di valorizzare gli spazi pubblici, promuovendo un approccio più comprensivo e meno conflittuale verso la movida. La proposta de La Nostra Libertà nasce dall’esigenza di un cambiamento che favorisca convivenza e rispetto, senza rinunciare alla vitalità delle celebrazioni e delle iniziative locali.

“La movida non è cafona, è solo relegata in spazi non consoni e manca di controllo e gestione”. Da questa convinzione e dalla necessità di doversi fare promotori di un cambio di approccio sul tema nasce la proposta de La Nostra Libertà, a nome di Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

