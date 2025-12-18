Natale e Capodanno a Cetara | le Notti Azzurre illuminano l’inverno della Costiera

Scopri il fascino di Cetara durante l’inverno con le Notti Azzurre, un evento che accende il cuore della Costiera Amalfitana. Tra luci, musica e tradizioni, il borgo marinaro si trasforma in un palcoscenico di emozioni e convivialità, regalando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’occasione speciale per vivere il Natale e il Capodanno in un contesto autentico e suggestivo.

Cetara si prepara a vivere un inverno ricco di emozioni con le Notti Azzurre, la rassegna che trasforma il borgo marinaro della Costiera Amalfitana in un luogo di incontro tra tradizione, cultura e intrattenimento. Un calendario fitto di eventi accompagnerà cittadini e visitatori dal Natale fino a febbraio, offrendo un'esperienza autentica anche nei mesi più freddi. Tra gli appuntamenti più attesi tornano i Mercatini al Borgo, in programma dal 20 dicembre al 4 gennaio in Largo Marina, aperti ogni giorno dalle 10 alle 22. Artigianato locale, street food e prodotti tipici daranno vita a un vero e proprio villaggio natalizio affacciato sul mare, realizzato in collaborazione con il Forum dei Giovani.

