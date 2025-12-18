Natale di tensione in casa Totti | I figli snobbano Noemi Bocchi lui è geloso di Bastian Muller
Un Natale di tensione si profila in casa Totti, tra rapporti complicati e sentimenti contrastanti. I figli sembrano snobbare Noemi Bocchi, mentre Francesco Totti mostra segni di gelosia nei confronti di Bastian Muller. Una festività segnata da emozioni contrastanti, in un contesto familiare già turbolento, che mette in luce le delicate dinamiche tra i protagonisti.
È un Natale ricco di tensione quello che appresterebbero a vivere Francesco Totti, Noemi Bocchi, Ilary Blasi e Bastian Muller. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, infatti, i due ex coniugi sarebbero ancora ai ferri corti, sia per motivi personali che legali. “Le festività natalizie, anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle” scrive il magazine, secondo cui, a peggiorare le cose, vi sarebbe il rifiuto da parte dei tre figli dell’ex giocatore della Roma, Chanel, Isabel e Christian, a trascorrere parte delle festività insieme al padre. “Il motivo? – scrive ancora Oggi – La presenza di Noemi, con cui non si sentirebbero a proprio agio”. 🔗 Leggi su Tpi.it
