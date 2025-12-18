Natale da 431 milioni di euro per i veronesi Vince il regalo sotto casa

Il Natale a Verona si accende di sapori, tradizioni e calore locale, con un investimento di 431 milioni di euro. La città si prepara a vivere un periodo speciale, valorizzando l’identità territoriale e stimolando i consumi, offrendo ai cittadini e visitatori un’esperienza autentica e ricca di emozioni. Un Natale che unisce gusto, cultura e spirito di comunità, rendendo Verona protagonista di un periodo di festa indimenticabile.

Natale, la corsa al regalo: quasi 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni - Secondo il sondaggio Confesercenti IPSOS sui consumi degli italiani in occasione delle festività invernali, l’ultima settimana prima del Natale tende a premiare i negozi. msn.com

Acquisti di Natale, Padova è la prima provincia del Veneto con 433 milioni di spesa: «La media è di circa mille euro a famiglia» - Con 433 milioni di euro spesi in prodotti e servizi tipici del Natale nel solo mese di dicembre, Padova si colloca tra le province italiane con il più alto volume di consumi ... ilgazzettino.it

Il Natale entra nel vivo e tra oggi e la Vigilia saranno quasi 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l'albero. I punti vendita fisici tornano al centro dell'interesse dei consumatori: il 62% farà acquisti anche in un negozio, il 22% in un supe - facebook.com facebook

19 milioni di italiani in #viaggio per le feste di #Natale e #Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna di Paolo Pacchioni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.