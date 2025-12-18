Il Natale si prospetta complicato per Francesco Totti, alle prese con tensioni familiari. Secondo alcune voci, i rapporti tra Noemi Bocchi e i figli dell’ex calciatore, Chanel e Cristian, sarebbero diventati difficili, creando un clima di tensione in vista delle festività. Una situazione che rischia di rendere il periodo natalizio meno sereno per tutta la famiglia.

© Dilei.it - Natale amaro per Totti. “Noemi Bocchi sgradita a tavola dai figli”

Il Natale si preannuncia piuttosto difficile per Francesco Totti che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe facendo i conti con i rapporti sempre più tesi fra Noemi Bocchi, sua attuale compagna, e i figli nati dall’amore per Ilary Blasi: Chanel e Cristian. I figli di Totti contro Noemi Bocchi?. Secondo quanto riporta il magazine Oggi, Francesco Totti starebbe affrontando una profonda crisi familiare. Sia la figlia Chanel che Cristian infatti avrebbero fatto sapere di non gradire la presenza di Noemi Bocchi alla cena della Vigilia e al pranzo di Natale. L’ex capitano della Roma e la compagna sono legati ormai da diversi anni, ma i figli del calciatore non sarebbero riusciti a creare con lei un buon rapporto. 🔗 Leggi su Dilei.it

