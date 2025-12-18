Natale all' insegna del caro-pesce Salgono i prezzi ma gli italiani punteranno su vongole e frutti di mare

Quest’anno il Natale sarà caratterizzato da un aumento dei prezzi del pesce, ma gli italiani continueranno a preferire vongole e frutti di mare. Nonostante le sfide economiche, le tradizioni gastronomiche rimangono salde e la voglia di portare sulla tavola sapori autentici e raffinati non si ferma. Un Natale all’insegna del gusto e della convivialità, anche in tempi di difficoltà.

Natale, pesce più caro a tavola, la spesa cresce del 20% rispetto allo scorso anno - La spesa complessiva per i piatti di pesce per le tavole di Natale crescerà del 20% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 792 milioni di euro. ansa.it

Natale, gli italiani non rinunciano al pesce anche se il prezzo crescerà del 20% - La spesa per il pesce a Natale crescerà del 20%, raggiungendo 792 milioni di euro, ma la tradizione resiste: 8 italiani su 10 porteranno in tavola piatti ittici. italiaatavola.net

