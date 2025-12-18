Natale al Quasar Village di Corciano tra solidarietà e fiabe

Il Natale al Quasar Village di Corciano si trasforma in un’occasione di solidarietà e magia, con eventi pensati per condividere emozioni e sostenere la ricerca. Tra melodie e fiabe, la comunità si unisce per donare sorrisi e speranza, rendendo queste festività ancora più speciali. Un momento di gioia e solidarietà per vivere il Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Il Natale del Quasar Village si arricchisce di due eventi speciali, dedicati a sostenere la ricerca della Fondazione Telethon, per cui sarà anche presente un banchetto per la vendita di prodotti solidali: sabato 20 dicembre alle 15 è in programma 'Cantare per donare', iniziativa alla terza.

Vivere il Natale con le fiabe più belle - In occasione del Natale 2025, Quasar Village promuove “Fiabe sotto l’Albero”, un’iniziativa originale e coinvolgente, rivolta ai clienti e, in particolare, ai bambini delle scuole del territorio. perugiatoday.it

Quando arriva il Natale, la magia si accende nelle storie che i bambini sanno immaginare. Con Fiabe sotto l’Albero, il Quasar Village invita le scuole a trasformare la creatività dei piccoli in fiabe originali, scritte e illustrate che andranno a decorare il grande - facebook.com facebook

