Natale al Centro Vialarga | Pranzo gratis per chi è solo

Ogni Natale, il Centro Vialarga si trasforma in un luogo di solidarietà e condivisione. Per il trentunesimo anno, l’iniziativa ’Insieme è Natale’ offre un pranzo gratuito a chi trascorre il giorno più atteso dell’anno in solitudine. Un gesto di calore e speranza che unisce comunità e cuore, rendendo il Natale un momento di vera vicinanza per tutti.

© Ilrestodelcarlino.it - Natale al Centro Vialarga: "Pranzo gratis per chi è solo" Trentuno anni di lotta alla solitudine nel giorno più atteso dell'anno. Il 25 dicembre alle 12 la galleria del centro commerciale Vialarga torna a trasformarsi in una grande sala allestita per il pranzo dell'iniziativa 'Insieme è Natale', lo storico evento di solidarietà promosso dal Comune di Bologna e Spazio Conad. Un appuntamento gratuito aperto a 350 persone, pensato per chiunque voglia sconfiggere l'isolamento tra musica, i balli del quartetto Momenti di Gloria e un menù tradizionale attento a ogni esigenza. "Se per 31 anni questa bella esperienza si ripropone, significa che è stata scelta la strada giusta – spiega Roberta Toschi, consigliera delegata alla Disabilità del comune di Bologna –.

BO PP CENTRO COMMERCIALE VIA LARGA PRANZO NATALE CONAD

