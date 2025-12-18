Natale al Centro Vialarga | Pranzo gratis per chi è solo
Ogni Natale, il Centro Vialarga si trasforma in un luogo di solidarietà e condivisione. Per il trentunesimo anno, l’iniziativa ’Insieme è Natale’ offre un pranzo gratuito a chi trascorre il giorno più atteso dell’anno in solitudine. Un gesto di calore e speranza che unisce comunità e cuore, rendendo il Natale un momento di vera vicinanza per tutti.
Trentuno anni di lotta alla solitudine nel giorno più atteso dell’anno. Il 25 dicembre alle 12 la galleria del centro commerciale Vialarga torna a trasformarsi in una grande sala allestita per il pranzo dell’iniziativa ’Insieme è Natale’, lo storico evento di solidarietà promosso dal Comune di Bologna e Spazio Conad. Un appuntamento gratuito aperto a 350 persone, pensato per chiunque voglia sconfiggere l’isolamento tra musica, i balli del quartetto Momenti di Gloria e un menù tradizionale attento a ogni esigenza. "Se per 31 anni questa bella esperienza si ripropone, significa che è stata scelta la strada giusta – spiega Roberta Toschi, consigliera delegata alla Disabilità del comune di Bologna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Parcheggi gratis a Pisa, assalto di Natale. Decolla la corsa agli acquisti tra centro e Stazione Leopolda
Leggi anche: Natale, l’appello di Patrignani: "Prima ora di sosta gratis in centro"
Natale al Centro Vialarga: Pranzo gratis per chi è solo; Il pranzo di Natale contro la solitudine; “Insieme è Natale”, torna il pranzo solidale.
Centro commerciale Vialarga. Un pranzo di solidarietà - L’evento di solidarietà che si rinnova da trent’anni, è andato in scena il giorno di Natale alla... ilrestodelcarlino.it
Bologna, Insieme è Natale: il pranzo per combattere la solitudine - Bologna, 17 dicembre 2024 – Per combattere la solitudine, il 25 dicembre, dalle 12 al Centro Commerciale Vialarga – Spazio Conad, si terrà il tradizionale pranzo solidale "Insieme è Natale". ilrestodelcarlino.it
"Babbo Natale, gli elfi e le poesie sospese": la magia delle rime conquista il Centro Vialarga - Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 16:30, la Galleria del Centro Commerciale Vialarga (via Larga 10) abbandon ... bolognatoday.it
BO PP CENTRO COMMERCIALE VIA LARGA PRANZO NATALE CONAD
Vivi la magia del Natale al Centro Globo Scopri i nostri orari speciali per le feste Mercoledì 24 dicembre: aperti dalle 8:30 alle 20:00 Giovedì 25 dicembre: chiuso Venerdì 26 dicembre: aperti dalle 9:00 alle 21:00 Mercoledì 31 dicembr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.