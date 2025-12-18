Natale a Zoomarine | gratis under 16 e giocattoli donati per la Caritas
Vivi la magia del Natale a Zoomarine con due giornate di festa dedicate alle famiglie. Il 20 e 21 dicembre 2025, approfitta dell’ingresso gratuito per i bambini under 16 e partecipa alla campagna solidale donando giocattoli alla Caritas. Un’occasione speciale per divertirsi, condividere momenti indimenticabili e portare un sorriso anche a chi ha bisogno. Un Natale di gioia e solidarietà ti aspetta!
Due giornate di festa possono diventare anche un gesto concreto. Il 20 e il 21 dicembre 2025 Zoomarine riaccende la magia del Natale con un programma pensato per le famiglie e con il ritorno di una campagna solidale che rimette in circolo sorrisi, giochi e speranza. Un weekend natalizio tra luci, animali e ingresso gratuito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: "La seconda vita dei giocattoli", Natale solidale a Zoomarine
Leggi anche: La seconda vita dei giocattoli: a Zoomarine, riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot
Radix su Rai 3 dal 23 dicembre 2025: un viaggio nelle province italiane.
"La seconda vita dei giocattoli", Natale solidale a Zoomarine - Nel parco divertimenti riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot. romatoday.it
Zoomarine celebra il Natale con la sicurezza stradale: «Babbo Natale viaggia sicuro» - Per questo il parco divertimenti Zoomarine in collaborazione con Aci Roma ha ideato la campagna educativa “Babbo Natale viaggia sicuro nel cielo. ilmessaggero.it
Roma, a Zoomarine la sicurezza stradale diventa un gioco per i più piccoli - Fatelo anche voi sulle strade”, in cui la sicurezza stradale diventa un gioco per i bambini Al parco di divertimenti di Zoomarina, ... affaritaliani.it
La seconda vita dei giocattoli – Festa del Natale a Zoomarine 20 e 21 dicembre 2025 Zoomarine Ritorna la quarta edizione dell’iniziativa solidale “La seconda vita dei giocattoli”: porta i tuoi giochi in buono stato e contribuisci a regalare un sorriso ai b - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.