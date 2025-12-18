Natale a Zoomarine | gratis under 16 e giocattoli donati per la Caritas

Vivi la magia del Natale a Zoomarine con due giornate di festa dedicate alle famiglie. Il 20 e 21 dicembre 2025, approfitta dell’ingresso gratuito per i bambini under 16 e partecipa alla campagna solidale donando giocattoli alla Caritas. Un’occasione speciale per divertirsi, condividere momenti indimenticabili e portare un sorriso anche a chi ha bisogno. Un Natale di gioia e solidarietà ti aspetta!

