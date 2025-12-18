Natale a Troia | gli appuntamenti del weekend

Vivi un weekend all’insegna dello spirito natalizio a Troia, con una serie di eventi ricchi di spettacoli, cultura e tradizione. Il cartellone ‘Troia città del Natale 2025’ continua a stupire con appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la famiglia, valorizzando le bellezze e le atmosfere festive della città. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e vivere momenti di allegria e condivisione.

© Foggiatoday.it - Natale a Troia: gli appuntamenti del weekend Prosegue con altri appuntamenti ricchi di animazione e attrattiva culturale il denso cartellone di eventi natalizi 'Troia città del Natale 2025', aperto a tutti e allestito anche quest'anno dal Comune di Troia guidato dall'amministrazione Caserta.Venerdì 19 dicembre è in programma il grande.

