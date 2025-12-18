Vivi l’incanto del Natale a Livorno con una serata speciale in corso Amedeo. I negozi resteranno aperti fino a tardi, regalando un’esperienza di shopping unica, mentre il concerto dei 'Licantropi' animerà la festa, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per immergersi nello spirito natalizio e condividere momenti di gioia e convivialità in città.

© Livornotoday.it - Natale a Livorno, festa in corso Amedeo: negozi aperti fino a tardi e concerto dei 'Licantropi

L’atmosfera natalizia invade le strade di Livorno con un evento speciale in programma per venerdì 19 dicembre in corso Amedeo. Un’occasione per vivere una serata di festa con negozi aperti fino alle 22.30 e un'originale esibizione. A partire dalle 21, i partecipanti avranno l'opportunità di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Musica e spettacoli: festa Revival in Strada Maggiore, negozi aperti fino a mezzanotte

Leggi anche: Il centro commerciale compie 20 anni: festa con maxi torta, premi e negozi aperti fino alle 23

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Verona si veste da Babbo Natale, attesi cinquemila partecipanti: sport, festa e solidarietà per l'Adigeo Christmas Run; Forlì celebra Santa Lucia: messe, benedizioni degli occhi e bancarelle in corso della Repubblica; Pontedera, allarme desertificazione: 'Il centro si sta svuotando, servono interventi immediati'.

Natale a Livorno, festa in corso Amedeo: negozi aperti fino a tardi e concerto dei 'Licantropi - L’atmosfera natalizia invade le strade di Livorno con un evento speciale in programma per venerdì 19 dicembre in corso Amedeo. livornotoday.it

Natale a Livorno tra villaggio in villa Fabbricotti, mercatini e parco giochi: tutti gli eventi in programma - Villaggio di Natale in villa Fabbricotti L'evento targato Pro Loco è stato confermato con tantissime persone che si sono già recate nel parco di viale della Libertà dove sono presenti attrazioni, area ... livornotoday.it