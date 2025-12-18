Natale a Città della Scienza | Luca Giordano dialoga con i visitatori grazie all’Intelligenza Artificiale
Quest'inverno, Città della Scienza si trasforma in un luogo magico dove scienza e innovazione si incontrano. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, la rassegna “La Scienza Illumina il tuo Natale” invita grandi e piccini a scoprire, attraverso esperienze coinvolgenti, come l’intelligenza artificiale possa rendere il Natale ancora più speciale, con incontri unici come quello con Luca Giordano. Un’occasione per vivere un Natale all’insegna della conoscenza e della meraviglia.
Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il polo museale di Bagnoli ospita la rassegna “La Scienza Illumina il tuo Natale”, un programma di eventi pensato per famiglie, ragazzi e appassionati di scienza. Arte barocca e tecnologie digitali. Il weekend del 20 e 21 dicembre è dedicato a “Luca Giordano e la Luce”, un’iniziativa che unisce arte barocca e tecnologie digitali grazie alla collaborazione con Logogramma e al sostegno della Regione Campania. Sabato 20 dicembre si terrà la Notte al Museo, rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni, che potranno trascorrere la notte tra il Planetario e gli spazi museali. Domenica 21 dicembre sarà possibile interagire con un avatar olografico di Luca Giordano: grazie all’Intelligenza Artificiale Generativa, i visitatori potranno porre domande al maestro del Barocco e ricevere risposte basate su dati storici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano
Leggi anche: A Città della Scienza, i Weekend di Luca Giordano: al via un nuovo progetto tra Arte, Scienza e Meraviglia
