Natale a Città della Scienza | Giordano olografico e giochi di luce

Vivi un Natale straordinario a Città della Scienza, nel cuore di Bagnoli a Napoli. Tra ologrammi, giochi di luce e innovazione, le festività si trasformano in un viaggio tra scienza e arte, offrendo emozioni uniche e stimolanti. Un’occasione per scoprire nuove meraviglie e condividere momenti di curiosità e stupore con amici e famiglia.

