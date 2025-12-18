Natale a Città della Scienza | Giordano olografico e giochi di luce
Vivi un Natale straordinario a Città della Scienza, nel cuore di Bagnoli a Napoli. Tra ologrammi, giochi di luce e innovazione, le festività si trasformano in un viaggio tra scienza e arte, offrendo emozioni uniche e stimolanti. Un’occasione per scoprire nuove meraviglie e condividere momenti di curiosità e stupore con amici e famiglia.
A Napoli, nel cuore del polo museale di Bagnoli, le festività diventano un laboratorio di meraviglia: tra scienza, arte e nuove tecnologie, il pubblico è invitato a vivere un Natale diverso, fatto di esperienze concrete e curiosità. Un calendario pensato per accendere domande, non solo luci, e per lasciare un segno anche dopo la visita. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano
Leggi anche: La Scienza nell'Arte di Luca Giordano: 'Luce, Velocità e Forma'. Città della Scienza celebra il genio barocco svelando il legame tra bellezza e innovazione
Natale tra storie e magia, un albo illustrato di del Giudice e Giordano e un webinar con Gotti e Il Gatto Verde - Impaginato con eleganza in un albo illustrato costellato di storie, filastrocche in rima, racconti brevi, echi di leggende, giochi per allenare l’attenzione (del ... ilmattino.it
COSA C'È OGGI IN CITTÀ “Miracolo di Natale” – 29ª edizione Giovedì 18 dicembre, dalle ore 9:00 Scalinata della Chiesa di San Gavino “Quanto manca a Natale” Giovedì 18 dicembre, ore 16:30 Biblioteca Comunale #portotorres #eve - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.