Nasce un nuovo servizio bus Salerno-Castello Arechi | ecco gli orari

Dal 2026, il porto di Salerno offrirà un nuovo servizio bus tra Salerno e Castello Arechi, facilitando gli spostamenti dei passeggeri. Grazie alla gestione del consorzio mobilità sostenibile costiera amalfitana, questa navetta rappresenta una soluzione innovativa e ecologica per i viaggi lungo la costa. Con orari studiati per le 190 navi da crociera in arrivo, il servizio mira a migliorare l’esperienza dei turisti e a promuovere la mobilità sostenibile nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto centonovanta navi da crociera in arrivo al Porto di Salerno potranno contare dal 2026 su una speciale navetta che sarà gestita dal consorzio mobilità sostenibile costiera amalfitana. Il mezzo che può viaggiare anche scoperto in caso di belle giornate, già attivo ad Amalfi, seguirà un percorso che prevede la partenza dalla stazione marittima fino al castello di Arechi per poi scendere verso Vietri sul mare e raggiungere il Museo di villa Guariglia con una discesa anche in zona via Ligea porto commerciale. I costi al momento sono abbastanza alti. Si parla infatti di circa cinque euro a biglietto che può essere acquistato o dal sito web ufficiale o da un apposita app. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

