Scopri la nuova pasta Buttari–Bambozzi, un’eccellenza autentica nata nel cuore della Val Musone. Realizzata con grano coltivato dalle aziende locali, rappresenta il meglio della tradizione marchigiana. Un prodotto che unisce passione, genuinità e qualità, portando sulla tua tavola i sapori autentici di questa terra. Un’innovazione che rende omaggio alla cultura e alla ricchezza del territorio.

© Anconatoday.it - Nasce la pasta Buttari–Bambozzi: 100% Made in Marche dal cuore della Val Musone

OSIMO - Arriva la pasta Buttari–Bambozzi, un prodotto 100% Made in Marche, realizzato con il grano coltivato dalle aziende agrarie dei due enti e del comprensorio della Val Musone. Una pasta che racconta il territorio e le persone che ogni giorno lo vivono, lo custodiscono e lo rendono produttivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

