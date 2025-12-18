NASCE IN CONFCOMMERCIO CAMPANIA LA FEDERAZIONE DEGLI ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE

Confcommercio Campania dà vita alla Federazione degli Enti Privati di Formazione e Istruzione (FEPI). L’assemblea costitutiva, svoltasi presso la sede di Confcommercio Campania, ha segnato un passo importante verso il rafforzamento e la valorizzazione del settore formativo privato. Un nuovo punto di riferimento per gli operatori, volto a promuovere qualità, innovazione e collaborazione tra enti e istituzioni.

© 2anews.it - NASCE IN CONFCOMMERCIO CAMPANIA LA FEDERAZIONE DEGLI ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE Si è tenuta, presso la sede Confcommercio Campania, l’assemblea costitutiva della Federazione Enti Privati di Istruzione e Formazione (FEPI). La FEPI è stata costituita da Confcommercio Campania per dare rappresentanza agli Enti ed agli Istituti privati che svolgono attività libera di istruzione e formazione in Campania, un settore che solo nella nostra regione conta oltre . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Lucantonio Paladino presidente della neonata Fepi, la Federazione degli enti privati di istruzione e formazione Leggi anche: Regionali in Campania, un documento degli Enti di Promozione Sportiva della Campania ai candidati: “Rivedere la legge regionale sullo sport” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nasce in Confcommercio la Federazione degli enti privati di formazione e istruzione - -; Lucantonio Paladino presidente della neonata Fepi, la Federazione degli enti privati di istruzione e formazione; Mercato settimanale ad Agropoli, nuove date per le festività: anticipati gli appuntamenti di Natale e Capodanno. Nasce in Confcommercio la Federazione degli enti privati di formazione e istruzione - Si è tenuta, presso la sede Confcommercio Campania, l’assemblea costitutiva della Federazione Enti Privati di Istruzione e Formazione (FEPI). napolivillage.com

Confcommercio,'il terziario vale il 55% del Pil in Campania' - Il settore terziario in Campania conta oltre 320mila imprese attive che occupano l'85 per cento dei lavoratori del settore privato e vale il 55 per cento del Pil regionale, a fronte del 19,8 ... ansa.it

In Confcommercio Savona nasce il Comitato Provinciale Asc: sport e sistema imprenditoriale insieme per il territorio x.com

Domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 15:00, a Catanzaro, la Camera di Commercio ospiterà l'edizione 2025 del "Premio Confcommercio". L’iniziativa, promossa da Confcommercio Calabria Centrale, nasce con l’obiettivo di celebrare le imprese e le personali - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.