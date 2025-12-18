Nasa ufficiale la nomina di Jared Isaacman

Il Senato degli Stati Uniti ha ufficialmente confermato Jared Isaacman come nuovo amministratore della NASA. Questa nomina segna un importante passo avanti per l'agenzia spaziale, puntando a nuove sfide e innovazioni nel settore aerospaziale. Isaacman, noto imprenditore e pioniero dell'esplorazione spaziale privata, porta con sé un’energia e una visione che potrebbero rivoluzionare il futuro delle missioni spaziali statunitensi.

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Jared Isaacman come nuovo amministratore della Nasa. Noto imprenditore, era stato scelto da Donald Trump nelle scorse settimane e la sua nomina ha ricevuto 67 voti favorevoli. Si tratta del quindicesimo amministratore dalla fondazione dell'Agenzia Spaziale Americana nel 1958. Succede a Sean Duffy, capo del Dipartimento dei Trasporti USA, che per cinque mesi è stato amministratore ad interim. Imprenditore, pilota, astronauta e filantropo, il 41enne Isaacman ha patrimonio netto stimato di 1,9 miliardi di dollari: è il fondatore di Draken International, società con sede in Florida che addestra piloti per le forze armate statunitensi e che società gestisce una delle flotte più grandi al mondo di jet da combattimento privati.

