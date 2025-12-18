Il Napoli si prepara alla finestra di mercato di gennaio, monitorando attentamente profili di valore come Norton-Cuffy. La concorrenza di Inter e club della Premier League rende il quadro ancora più interessante, sottolineando l’importanza di rafforzare la rosa per la seconda parte della stagione. La strategia azzurra si concentra su giovani talenti con potenziale di crescita, pronti a dare un contributo decisivo al progetto partenopeo.

© Forzazzurri.net - Napoli su Norton-Cuffy: concorrenza Inter e Premier League

Il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato in vista di gennaio e tra i profili . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Calciomercato Inter, pista Norton-Cuffy per la fascia destra: tra interesse nerazzurro e pressing dalla Premier

Leggi anche: Napoli, sprint per Norton-Cuffy: sfida all’Inter a gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manna punta Norton-Cuffy, il Napoli ha un vantaggio sulle rivali: le ultime – TS; Inter, asse Londra-Milano: Dumfries operato alla caviglia. Il piano per sostituirlo e perché Norton-Cuffy è il profilo giusto; Inter, caccia al sostituto di Dumfries: nel mirino tre obiettivi del Napoli – GdS; Calciomercato Napoli, concorrenza all'Inter per un talento di Serie A.

Norton-Cuffy-Napoli, Moretto avvisa: "Occhio all'Inter e ai club inglesi!" - Ne parla anche il giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. tuttonapoli.net