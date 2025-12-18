Napoli solido e ordinato Hojlund leader in campo Lukaku leader in panchina

Napoli si presenta compatto e organizzato, dimostrando solidità e determinazione. Hojlund si distingue come punto di riferimento in campo, mentre Lukaku guida dalla panchina con presenza e esperienza. La squadra partenopea supera un Milan timoroso e agitato con autorità, consolidando la propria leadership in campionato e mostrando un carattere forte e deciso.

© Ilnapolista.it - Napoli solido e ordinato. Hojlund leader in campo, Lukaku leader in panchina Un Napoli solido e ordinato batte un Milan rinunciatario ed estremamente nervoso. Dopo Lisbona e Udine gli azzurri ritrovano Lobotka a mettere ordine e sugli scudi sale Hojlund con una prova sontuosa tra assist e gol. Allegri senza punta di ruolo ma soprattutto senza la spina dorsale Gabbia-Modric-Leao mette una formazione troppo debole al cospetto di questo Napoli. Nel primo tempo il Napoli prova a palleggiare ma è il Milan a rendersi pericoloso nei primi 15 minuti con Loftus-Cheek ma Vanja esce a valanga e Salemakeers spara alto in area. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Capello: “Maldini e Baresi leader in campo, Ronaldo ‘il Fenomeno’ leader negativo ma …” Leggi anche: Napoli, Lukaku sempre più leader: il retroscena su Anguissa e Conte La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. De Paola: "Napoli decimato ma camaleontico! Neres-Hojlund-Lang fanno paura a tutti" - Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale, soffermandosi soprattutto su Napoli- msn.com Napoli, Hojlund settebello: gol a raffica, non è mai partito così bene in carriera - Si muove meglio, gioca più “da 9”, e sembra aver trovato in Conte l'allenatore perfetto per incanalare la sua energia. corrieredellosport.it Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Prima dell’intervallo il Napoli perde Lobotka per infortunio (dentro Gilmour) e a inizio ripresa è Politano ad alzare bandiera bianca. gazzetta.it Lobotka recuperato per Milan Napoli in Supercoppa Italiana, ma Conte non cambia modulo e resta al 3421. Assetto più solido con un Mediano di ruolo. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla commun - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.