Napoli Politano dopo la vittoria col Milan | Oggi ci abbiamo messo la ‘cazzimma’ Sul fallo di Rabiot…
Dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana, Matteo Politano ha sottolineato l’atteggiamento determinato della squadra, parlando di “cazzimma” e della voglia di far bene. L’esterno azzurro ha commentato l’importanza del carattere mostrato in campo, anche in relazione a un episodio controverso come il fallo di Rabiot. Un successo che rafforza la fiducia del Napoli in vista della finale.
Matteo Politano, esterno azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contatto in sulla linea laterale tra Rabiot e Politano: grandi proteste del Napoli e di Conte! Calcione del francese a palla distante sull'esterno azzurro: era da rosso #NapoliMilan #Rabiot #Politano - facebook.com facebook
Napoli: Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Lobotka, McTominay, Politano, Spinazzola, Neres, Eljif Elmas, Hojlund. Milan: Maignan, De Winter, Tomori, Pavlovic, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers, Estupinan, Pulusic, Nkunku. x.com
