Napoli piange Rosy Viola voce della canzone neomelodica era malata da tempo

Napoli piange la scomparsa di Rosy Viola, simbolo della musica neomelodica partenopea. La sua voce, autentica e coinvolgente, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti. La perdita di Anna Esposito, conosciuta come Rosy Viola, rappresenta un momento di grande tristezza per la città e per tutti gli amanti della musica napoletana.

© Cultweb.it - Napoli piange Rosy Viola, voce della canzone neomelodica, era malata da tempo Rosy Viola, all’anagrafe Anna Esposito, una delle voci più autentiche e amate della canzone neomelodica partenopea, si è spenta nella mattinata del 18 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi di Napoli, all’età di 59 anni. Era ricoverata da alcuni giorni nella struttura ospedaliera napoletana. Le sue condizioni di salute, già compromesse da tempo a causa di una malattia di cui non sono stati resi noti i dettagli specifici, hanno subito un improvviso peggioramento nella mattinata di mercoledì. Secondo quanto riportato dal sito Vesuvio Live, il quadro clinico dell’artista era gravemente compromesso. Nata a Napoli nel 1966, Anna Esposito aveva iniziato la sua carriera artistica alla fine degli anni Ottanta, esibendosi tra feste di piazza, matrimoni e eventi popolari. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli Leggi anche: Lutto nella musica neomelodica: addio a Rosy Viola, storica voce partenopea Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lutto nella musica napoletana: è morta la cantante neomelodica Rosy Viola - Rosy Viola morta a Napoli dopo il ricovero: la città in lutto per la celebre cantante neomelodica, il suo ultimo album annunciato pochi giorni fa. notizie.it

È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli - La cantante partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre: aveva 59 anni. fanpage.it

Rosy Viola muore dopo un ricovero in ospedale: la cantante napoletana aveva 58 anni. Gli amici di sempre: «Un dolore immenso» - Napoli piange la scomparsa di Rosy Viola, celebre cantante neomelodica morta giovedì mattina 18 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi, dove era ricoverata da alcuni giorni. msn.com

Rosy Viola, addio a una voce del popolo: Napoli piange la sua regina di Redazione – V, La Voce di Napoli “Eccomi qui! Dedico a voi questi versi, voi che non mi avete mai abbandonato anche nei momenti NO! ‘O silenzio fa rummore’, il mio nuovo disco presto - facebook.com facebook

