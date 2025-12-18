Napoli nuova protesta delle curve | Chiediamo il cambio di residenza! Spiegato il motivo
A Napoli cresce la tensione tra i tifosi delle curve, che chiedono un cambio di residenza. La protesta, nata dal basso, coinvolge istituzioni e città, in risposta all’ennesimo divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania. Una rabbia che esplode per rivendicare libertà e diritto di sostenere la squadra ovunque, riflettendo un malessere più ampio tra i tifosi organizzati.
La protesta nasce dal basso e chiama in causa istituzioni e città. A Napoli monta la rabbia di una parte del tifo organizzato dopo l’ennesimo divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania. Un messaggio chiaro, diffuso sui social, invita i napoletani a scendere in piazza il 22 dicembre per manifestare davanti al Sindaco. Il tema è noto e delicato, quello delle restrizioni negli stadi italiani, ma questa volta il tono è diretto e senza filtri. Il malcontento diventa appuntamento pubblico. Un messaggio diretto che chiama la città. Il messaggio circolato sui social non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
