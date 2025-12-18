NAPOLI-MILAN | Top e Flop rossoneri le pagelle Supercoppa Italiana News

Il match tra Napoli e Milan, semifinale della Supercoppa Italiana, ha regalato emozioni e punti di discussione. Nella nostra video news, analizziamo le prestazioni dei rossoneri, evidenziando i protagonisti e le delusioni. Scopri chi si è distinto e chi invece ha deluso, con le pagelle degli Top e Flop di questa appassionante sfida.

© Pianetamilan.it - NAPOLI-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Supercoppa Italiana News È finita Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte.

