Napoli–Milan Supercoppa Italiana | dove vederla stasera in TV streaming orario e probabili formazioni

Stasera a Riad, Napoli e Milan si affrontano nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Ecco tutto quello che devi sapere: orario, modalità di visione in TV e streaming gratuito, oltre alle probabili formazioni e alle scelte tattiche dei due allenatori. Un match imperdibile tra due grandi squadre pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa prestigiosa competizione.

Napoli e Milan si sfidano oggi a Riad nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Orario del Calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori. Tutto pronto all'King Saud University Stadium, in Arabia Saudita, per il fischio d'inizio della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Ad aprire le danze oggi, giovedì 18 dicembre, sarà la sfida tra il Napoli (Campione d'Italia) e il Milan (finalista dell'ultima Coppa Italia). Ecco dove vedere la partita e le probabili formazioni Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

