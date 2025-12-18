Napoli–Milan Supercoppa Italiana | dove vederla stasera in TV streaming orario e probabili formazioni
Stasera a Riad, Napoli e Milan si affrontano nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Ecco tutto quello che devi sapere: orario, modalità di visione in TV e streaming gratuito, oltre alle probabili formazioni e alle scelte tattiche dei due allenatori. Un match imperdibile tra due grandi squadre pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa prestigiosa competizione.
Napoli e Milan si sfidano oggi a Riad nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Orario del Calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori. Tutto pronto all'King Saud University Stadium, in Arabia Saudita, per il fischio d'inizio della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Ad aprire le danze oggi, giovedì 18 dicembre, sarà la sfida tra il Napoli (Campione d'Italia) e il Milan (finalista dell'ultima Coppa Italia). Ecco dove vedere la partita e le probabili formazioni Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
«La partita potrebbe decidersi davvero per un dettaglio, anche solo un episodio su palla inattiva. » È questo il clima che si respira in vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, fissata per il 18 dicembre 2025 alle 20:00 italiane all’Al-Awwal - facebook.com facebook
Oggi Radio Tutto Napoli live dalle 8 alle 24: ecco il super-palinsesto per Napoli-Milan x.com
