Napoli-Milan Supercoppa giovedì 18 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Lukaku convocato ma…

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 20:00, il King Saud University Stadium di Riyadh ospita la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Una sfida attesa, con Lukaku convocato ma non ancora certo di scendere in campo. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per un match che promette emozioni e spettacolo.

La prima semifinale di Supercoppa Italiana vede di fronte Napoli e Milan e va in scena al King Saud University Stadium di Riyadh. I campioni d’Italia del Napoli arrivano in Arabia Saudita con il morale basso per la sconfitta sul campo dell’Udinese, la sesta nelle ultime otto in trasferta. I partenopei hanno vinto questo trofeo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

