Napoli-Milan supercoppa Conte-Allegri gelo totale | scitille tra le panchine e niente stretta di mano

Nel clima glaciale di Napoli-Milan, le tensioni tra Allegri e Conte emergono ancora più forte, lasciando da parte ogni gesto di sportività. La partita, valida per la supercoppa, si conclude con il Napoli in finale, ma il vero protagonista è il gelo tra le panchine. Un episodio che testimonia come, nonostante il calcio, le rivalità e le ferite restino ancora aperte.

© Napolissimo.it - Napoli-Milan supercoppa, Conte-Allegri, gelo totale: scitille tra le panchine e niente stretta di mano Nessuna pace. Il Napoli vola in finale, ma il caso è a bordo campo. Al fischio finale di Napoli-Milan, Massimiliano Allegri e Antonio Conte non si sono stretti la mano. L’allenatore rossonero è rientrato immediatamente negli spogliatoi scuro in volto, mentre Conte è rimasto sul prato. La tensione era esplosa poco prima, quando i microfoni hanno catturato un urlo rabbioso di Conte verso la panchina milanista: “Ma basta!”, in risposta alle continue proteste arbitrali. Conte urla ma basta lite Allegri Supercoppa mancata stretta mano La miccia accesa da Oriali e il quarto uomo. Non è stato un gesto improvviso, ma l’epilogo di una guerra di nervi durata 90 minuti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it Leggi anche: Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: “Ma basta!”. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri Leggi anche: Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Conte: 'Lobotka può giocare. Lukaku? Serve calma'; Conte prima di Napoli-Milan di Supercoppa: Avanti col 3-4-2-1. Lukaku? Non ha minuti; Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao. Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. adnkronos.com

