Napoli-Milan supercoppa Conte-Allegri gelo totale | scitille tra le panchine e niente stretta di mano

Nessuna pace. Il Napoli vola in finale, ma il caso è a bordo campo. Al fischio finale di Napoli-Milan, Massimiliano Allegri e Antonio Conte non si sono stretti la mano. L’allenatore rossonero è rientrato immediatamente negli spogliatoi scuro in volto, mentre Conte è rimasto sul prato. La tensione era esplosa poco prima, quando i microfoni hanno catturato un urlo rabbioso di Conte verso la panchina milanista: “Ma basta!”, in risposta alle continue proteste arbitrali. Conte urla ma basta lite Allegri Supercoppa mancata stretta mano La miccia accesa da Oriali e il quarto uomo. Non è stato un gesto improvviso, ma l’epilogo di una guerra di nervi durata 90 minuti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

