Napoli-Milan supercoppa Conte-Allegri gelo totale | scitille tra le panchine e niente stretta di mano
Nessuna pace. Il Napoli vola in finale, ma il caso è a bordo campo. Al fischio finale di Napoli-Milan, Massimiliano Allegri e Antonio Conte non si sono stretti la mano. L’allenatore rossonero è rientrato immediatamente negli spogliatoi scuro in volto, mentre Conte è rimasto sul prato. La tensione era esplosa poco prima, quando i microfoni hanno catturato un urlo rabbioso di Conte verso la panchina milanista: “Ma basta!”, in risposta alle continue proteste arbitrali. Conte urla ma basta lite Allegri Supercoppa mancata stretta mano La miccia accesa da Oriali e il quarto uomo. Non è stato un gesto improvviso, ma l’epilogo di una guerra di nervi durata 90 minuti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Leggi anche: Napoli-Milan supercoppa, Conte-Allegri, gelo totale: scitille tra le panchine e niente stretta di mano
Leggi anche: Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: “Ma basta!”. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri
Conte: 'Fatta gara tosta, volevamo la finale'; Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato; Napoli-Milan, in Supercoppa sfida sul filo di nervi: Conte e Allegri con il cuore in allarme, Riad può dare la spinta; Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano dopo Napoli-Milan in Supercoppa: Cose di campo.
Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano dopo Napoli-Milan in Supercoppa: “Cose di campo” - Milan di Supercoppa si chiude tra nervi scoperti e polemiche: Conte e Allegri non si salutano al termine della semifinale ... fanpage.it
Napoli-Milan 2-0, la semifinale di Supercoppa Italiana in diretta: gol Neres e Hojlund, Conte in finale - Gli azzurri vincono la prima semifinale a Riad con un gol per tempo: i campioni d'Italia attendono una tra Bologna e Inter in finale ... corriere.it
Antonio Conte ricorda a tutti perché il Napoli è in Supercoppa: lo ripete due volte - Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli contro il Milan sottolinea due volte il peso di questa vittoria che conferma lo status dei campioni d'Italia ... fanpage.it
Napoli-Milan 1-1 highlights Primavera 1 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=605619 - facebook.com facebook
È FINITA Napoli-Milan 1-1 Primavera beffata nel recupero, il gol di Caucci (93') pareggia il rigore di Lontani (57') x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.