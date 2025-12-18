Napoli Milan streaming e diretta tv | dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana

Scopri come seguire in diretta streaming e TV la semifinale della Supercoppa italiana tra Napoli e Milan, in programma questa sera alle 20.00 alla Kingdom Arena di Riad. Un match imperdibile tra due grandi club pronti a sfidarsi per un passaggio alla finale, con la passione e l’adrenalina che si accendono in un evento di grande livello. Ecco tutte le info per non perdere nemmeno un minuto dell’azione.

. NAPOLI MILAN STREAMING TV – Questa sera, 18 dicembre 2025, dalla Kingdom Arena di Riad, alle ore 20 Napoli e Milan scendono in campo per la semifinale di Supercoppa italiana. Dove vederla in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli sarà visibile in diretta tv (gratis) su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it

