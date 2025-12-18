Napoli-Milan semifinale di Supercoppa Rossoneri più aggressivi | tiro di Loftus e poi ci prova Saelemaekers| Live 0-0

Napoli e Milan si sfidano a Riad nella semifinale di Supercoppa, con i rossoneri più aggressivi sul campo. Loftus e Saelemaekers cercano il gol, mentre il punteggio rimane sullo 0-0. La vincente affronterà domani Inter o Bologna in finale, con eventuali rigori in caso di parità. Partita ricca di tensione e spettacolo, in attesa del verdetto finale.

Supercoppa italiana, in campo Napoli-Milan: Elmas e Pulisic titolari - Stasera e domani le due semifinali, con le sfide tra partenopei e rossoneri e tra Bologna e Inter: chi vince va in finale. rainews.it

Napoli-Milan 0-0, risultato in diretta della Supercoppa Italiana: grande equilibrio a Riad - Milan, in campo alle 20 a Riad, in palio la finale contro Inter o Bologna ... fanpage.it

Supercoppa italiana, in campo Napoli-Milan: Elmas e Pulisic titolari Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-c - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.