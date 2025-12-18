Napoli-Milan semifinale di Supercoppa Rossoneri più aggressivi | tiro di Loftus e poi ci prova Saelemaekers| Live 0-0
Napoli e Milan si sfidano a Riad nella semifinale di Supercoppa, con i rossoneri più aggressivi sul campo. Loftus e Saelemaekers cercano il gol, mentre il punteggio rimane sullo 0-0. La vincente affronterà domani Inter o Bologna in finale, con eventuali rigori in caso di parità. Partita ricca di tensione e spettacolo, in attesa del verdetto finale.
Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. In caso di parità, si va direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa: Milinkovic respinge tiro di Loftus Cheek| Live 0-0
Leggi anche: Inter Milan 0-1 LIVE: rossoneri in vantaggio! Gol di Pulisic dopo la deviazione di Maignan sul tiro di Saelemaekers
Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Dove vedere Napoli-Milan semifinale di Supercoppa italiana in tv e streaming; Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'; Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).
Napoli-Milan, orario, formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - A Riad i cmapioni d'Italia sfidano i rossoneri detentori del titolo nella prima semifinale del primo trofeo stagionale ... tuttosport.com
Supercoppa italiana, in campo Napoli-Milan: Elmas e Pulisic titolari - Stasera e domani le due semifinali, con le sfide tra partenopei e rossoneri e tra Bologna e Inter: chi vince va in finale. rainews.it
Napoli-Milan 0-0, risultato in diretta della Supercoppa Italiana: grande equilibrio a Riad - Milan, in campo alle 20 a Riad, in palio la finale contro Inter o Bologna ... fanpage.it
Supercoppa italiana, in campo Napoli-Milan: Elmas e Pulisic titolari Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-c - facebook.com facebook
Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.