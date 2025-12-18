Napoli-Milan semifinale di Supercoppa Rissa fra Tomori e McTominay 7' di recupero | Live 2-0

Napoli e Milan si sfidano a Riad nella prima semifinale di Supercoppa, con il risultato aperto e momenti di tensione tra Tomori e McTominay. La partita, interrotta da sette minuti di recupero, vede i partenopei avanti 2-0 e in attesa di conoscere l'avversario in finale, dopo la sfida tra Inter e Bologna. In caso di pareggio, si passerà direttamente ai rigori per decidere chi accederà alla finalissima.

Napoli-Milan 0-0, Conte inserisce Vergara, Jesus e Politano per la semifinale di Supercoppa (LIVE) Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa. Maignan vola su Rrahmani, difficoltà per i rossoneri | Live 1-0 Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Dove vedere Napoli-Milan semifinale di Supercoppa italiana in tv e streaming; Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all'esordio…. Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale

Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, Hojlund raddoppia per i partenopei - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: raddoppio di Hojlund su assist di Spinazzola - Nel primo tempo il vantaggio partenopeo con Neres. rainews.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

