Napoli-Milan semifinale di Supercoppa | Milinkovic respinge tiro di Loftus Cheek| Live 0-0
Napoli e Milan si sfidano a Riad nella prima semifinale di Supercoppa, con un emozionante 0-0 che resiste nel primo tempo. Milinkovic respinge un pericoloso tiro di Loftus Cheek, tenendo aperta la sfida. Chi uscirà vittorioso affronterà domani l’altra semifinale tra Inter e Bologna. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente ai rigori.
Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. In caso di parità, si va direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
