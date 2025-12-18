Napoli e Milan si sfidano a Riad nella prima semifinale di Supercoppa, con un emozionante 0-0 che resiste nel primo tempo. Milinkovic respinge un pericoloso tiro di Loftus Cheek, tenendo aperta la sfida. Chi uscirà vittorioso affronterà domani l’altra semifinale tra Inter e Bologna. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente ai rigori.

© Xml2.corriere.it - Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa: Milinkovic respinge tiro di Loftus Cheek| Live 0-0

